SSD Portatile NVMe WD 1TB scontato di oltre 100 euro

Se siete alla ricerca di un buon disco portatile, non troppo costoso, ma che non rinunci a grandi prestazioni abbiamo una super offerta che fa al caso vostro. Si tratta dell’SSD Portatile NVMe WD My Passport 1TB, oggi ad un prezzo mai visto prima su Amazon.

SSD NVMe portatile WD My Passport 1TB: caratteristiche tecniche

Il disco in questione è un accessorio piuttosto semplice, una periferica esterna per l’archiviazione dotata, naturalmente, di USB Type-C. Le velocità di lettura e scrittura arrivano rispettivamente a 1050MB/s e 1000MB/s, oltre 10 volte superiori ai tradizionali hard disk magnetici. Il design è decisamente compatto, grazie ad un case completamente in metallo che lo rende resistente ad urti e cadute fino a 1,98m. Ovviamente la compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux e Android. La porta USB è retrocompatibile con i precedenti standard, incluso le porte USB Type-A. Inutile dire però, che per godere delle massime prestazioni, è indispensabile una porta USB Type-C 3.1.

Non mancano alcune funzionalità a cui ormai Western Digital ha abituato i propri clienti. Una di queste è la crittografia AES 256 che permette di proteggere i dati in caso di furto o smarrimento. Presente anche il software WD Discovery, l’applicazione gestionale che permette di verificare lo stato del disco, gestire la memoria, ed effettuare backup. Molto interessante la possibilità di salvare il backup direttamente sul cloud di WD, oltre alla piena compatibilità con Time Machine di Apple. Insomma, una soluzione di alto livello indirizzata soprattutto ai professionisti che necessitano di un prodotto affidabile da utilizzare quotidianamente.

Grazie alle offerte del giorno, il disco nella variante grigia è acquistabile al prezzo più basso mai registrato, solo 147,52 euro su Amazon con uno sconto di ben 112,47 euro sul prezzo di listino.