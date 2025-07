SSD portatile Samsung da 2 TB: super offerta, POCHI PEZZI

Segnaliamo il forte sconto di Amazon sull’unità SSD portatile da 2 TB della gamma Samsung T7. Molto capiente, super rapida e con un’affidabilità senza compromessi, è la scelta giusta per trasferire file di grandi dimensioni, per archiviare contenuti e per effettuare i backup periodici. Attenzione: il numero delle unità rimaste è molto esiguo, andrà sold out in fretta.

Un SSD portatile al Prime Day: Samsung T7 da 2 TB

Si collega a qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, tablet, televisore, lettore multimediale ecc.) tramite interfaccia USB 3.2 Gen 2, così da raggiungere la velocità di 1.050 MB/s in fase di lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura. È racchiusa all’interno di una robusta scocca in metallo per resistere agli urti o alle cadute accidentali e l’integrità dei dati è assicurata da una protezione con password crittografata AES a 256 bit, così da risultare inviolabile. Tra gli altri punti di forza ci sono le dimensioni incredibilmente compatte, tanto da poterla mettere in tasca: 85 millimetri di lunghezza, 57 millimetri di larghezza e solo 8 millimetri di spessore, per un peso piuma che si attesta a 58 grammi. Il cavo USB-C è incluso nella confezione. Dai uno sguardo alla scheda completa per altri dettagli.

Grazie allo sconto applicato in automatico puoi acquistare l’SSD portatile da 2 TB della gamma Samsung T7 al prezzo di soli 125,99 euro, il più basso e conveniente di sempre. La colorazione è Titanium Grey, quella elegante e minimalista visibile qui sopra.

L’appuntamento con il Prime Day 2025 si avvicina inesorabilmente alla conclusione: hai tempo solo fino a domani per scoprire tutte le promozioni in corso e per approfittarne. Se non sei ancora iscritto a Prime, puoi attivare gratuitamente la prova di 30 giorni, così da non rinunciare alle migliori offerte.