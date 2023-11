SSD portatile Samsung da 1TB ad OTTIMO PREZZO su Amazon (-33%)

L’SSD portatile Samsung da 1TB è in offerta su Amazon con uno sconto del 33%, a soli 79,99 euro invece di 119,99. Questa è la tua occasione di ottenere un SSD di altissima qualità a un prezzo incredibile. Scopri perché questo SSD è un must per gli appassionati di tecnologia e chiunque abbia bisogno di spazio di archiviazione affidabile e veloce.

SSD Portatile Samsung 1TB: velocità mozzafiato

L’SSD Samsung da 1TB è uno dei dispositivi di archiviazione più veloci disponibili sul mercato. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, è 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale. Che tu stia lavorando su documenti, foto, video o giochi, l’alta velocità di questo SSD ti permetterà di accedere ai tuoi file in modo rapido ed efficiente.

La comodità è la chiave quando si tratta di questo SSD portatile. Con un’interfaccia USB 3.2 Gen 2, che supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, puoi dire addio a tempi di attesa lunghi. È anche retrocompatibile, quindi puoi utilizzarlo con le tue porte USB esistenti senza problemi.

L’SSD Samsung è progettato per resistere alle sfide della vita quotidiana. La sua scocca in metallo è in grado di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, garantendoti che i tuoi dati siano al sicuro anche in situazioni impreviste.

La tua privacy e sicurezza sono importanti. Questo SSD offre una protezione con password opzionale e encryption hardware AES a 256 bit, in modo che i tuoi dati siano sempre al sicuro da occhi indiscreti.

L’SSD Samsung è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, Mac OS X e Android. Questa flessibilità ti consente di utilizzarlo con una varietà di dispositivi e sistemi, rendendolo la scelta ideale per chiunque abbia esigenze di archiviazione diverse.

Nella confezione dell’SSD Samsung da 1TB troverai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare subito. I cavi USB tipo C a C e USB Tipo C a A sono inclusi, garantendoti una connessione semplice e veloce.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora il tuo SSD Samsung da 1TB a soli 79,99 euro e trasforma la tua esperienza di archiviazione. Affidabilità, velocità e robustezza in un unico dispositivo che renderà la gestione dei tuoi dati un gioco da ragazzi.

