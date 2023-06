SSD portatile Samsung USB 3.2: 500GB a meno di 60 euro

Samsung T7 Portable da 500 GB è un SSD portatile veloce, affidabile e compatto che oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato: 59,99 euro invece di 84,99.

Samsung T7 è un’unità a stato solido esterna che ti permette di trasferire e archiviare i tuoi dati con una velocità incredibile, molto superiore a quella di un HDD tradizionale. Grazie alla sua interfaccia USB 3.2 Gen 2, è compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta USB.

Samsung T7: SSD portatile veloce, resistente e sicuro

Samsung T7 è molto resistente e sicuro: la sua scocca in metallo lo protegge da cadute accidentali e la sua funzione di crittografia hardware ti consente di impostare una password opzionale per proteggere i tuoi dati sensibili.

Compatibile con Windows, Mac OS, Android e anche con smart TV e console, nella confezione trovi due cavi USB tipo C a C e tipo C a A per collegarlo facilmente a qualsiasi dispositivo. Puoi scegliere tra tre colori: grigio titanio, rosso metallizzato o blu indaco.

Non lasciarti sfuggire questa occasione perché Samsung T7 Portable SSD da 500 GB è uno dei migliori SSD esterni sul mercato e ora lo puoi acquistare a un prezzo imbattibile su Amazon. Affrettati perché l’offerta potrebbe terminare presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.