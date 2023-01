SSD portatile SanDisk da 1 TB: ecco l'occasione

Non si tratta della solita periferica per lo storage o il backup: la SSD portatile da 1 TB di SanDisk, marchio controllato e commercializzato dal leader del settore Western Digital, è proposta oggi a metà prezzo su Amazon. Considerando le sue caratteristiche, se ne consiglia l’acquisto a tutti coloro che desiderano tenere al sicuro i loro contenuti e documenti oppure portarli sempre con sé, ovunque.

SanDisk, SSD portatile da 1 TB a metà prezzo

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.2 con cavo Type-C, per un trasferimento dati arriva a una velocità di 520 MB/s, per ridurre al minimo le attese durante la lettura e la scrittura dei file. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 4,9×9,2×0,9 centimetri. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con un rivestimento protettivo che assicura la resistenza a cadute accidentali da un’altezza massima di due metri e un gancio in gomma che permette di agganciarlo allo zaino. Risulta inoltre compatibile con tutti i dispositivi dotati di slot USB. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la descrizione completa del prodotto.

Oggi, grazie all’offerta Amazon in corso, hai la possibilità di acquistare l’unità SSD di SanDisk a metà prezzo, approfittando dunque di uno sconto del 50% rispetto al listino, con una spesa finale di soli 93 euro.

L’e-commerce garantisce la spedizione gratuita agli abbonati Prime, così da poter ricevere il prodotto direttamente a casa (o in uno dei tanti Locker presenti in Italia) senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.