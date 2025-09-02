 SSD portatile SanDisk da 4 TB in doppio sconto con questo codice
4 TB di spazio da avere sempre con sé: la super offerta di Amazon sull'SSD portatile della gamma SanDisk Extreme è davvero imperdibile.
Ti segnaliamo il doppio sconto su Amazon che taglia il prezzo dell’SSD portatile da 4 TB della gamma SanDisk Extreme. È un’unità di memoria a stato solido basata su standard NVMe con prestazioni elevate e velocità fino a 1.050 MB/s in fase di lettura (fino a 1.000 MB/s in scrittura), ideale per chi crea contenuti multimediali o registra video di alta qualità senza interruzioni.

SanDisk Extreme, SSD portatile da 4 TB: l’offerta

È pensata per affrontare anche le condizioni più difficili, resiste a cadute fino a tre metri e vanta la certificazione IP65 contro acqua e polvere, mentre l’involucro in silicone non solo migliora la protezione, ma assicura anche una presa confortevole. La sicurezza dei dati è garantita dalla crittografia AES a 256 bit con protezione tramite password, compatibile con Windows e macOS, mentre la gestione dei file è semplificata dall’app SanDisk Memory Zone che aiuta a organizzare e liberare spazio. Completano la dotazione la garanzia limitata di 5 anni e un pratico gancio per moschettone, utile per il trasporto su zaini o cinture. Altri dettagli nella scheda sull’e-commerce.

Le dimensioni dell'SSD portatile da 4 TB della gamma SanDisk Extreme

Prima di effettuare il pagamento, digita il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” per sbloccare il doppio sconto e acquistare l’SSD portatile da 4 TB della gamma SanDisk Extreme al prezzo finale di 215 euro.

SanDisk Extreme 4TB SSD Esterno Portatile, con velocità di lettura fino a 1050 MB/s, 1000 MB/s in scrittura, USB-C, Crittografia hardware, Protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere,Monterey

Per celebrare i suoi 15 anni di presenza nel nostro paese, Amazon.it propone un evento esclusivo ricco di offerte. Nella pagina dedicata potrai trovare una raccolta delle occasioni più interessanti. Gli sconti spaziano tra tutte le categorie: dal gaming alla casa, passando per elettronica e informatica, fino al benessere e al fai-da-te.

Pubblicato il 2 set 2025

