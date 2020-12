SSD portatile SanDisk professionale al minimo storico

Oggi vi riportiamo un brusco calo di prezzo su uno dei migliori SSD portatili attualmente disponibili. Si tratta di un prodotto professionale indirizzato a chi necessità di velocità estrema per grandi flussi di dati. Stiamo parlando del SanDisk Extreme 900 Portable nel taglio da 480GB, un SSD pensato soprattutto per creativi che lavorano con foto o video.

SanDisk Extreme 900: caratteristiche tecniche

Partendo dalle velocità, il dispositivo di SanDisk raggiunge sia in lettura che scrittura la bellezza di 850 MB/s. Per quanto riguarda il tipo di connessione, il disco sfrutta la connessione USB-C, e può essere connesso alla porta Thunderbolt per sfruttarne al massimo le prestazioni. Tuttavia è sufficiente una porta USB 3.1 Gen2 per raggiungere gli 850 MB/s di trasferimento, oltre ad essere retrocompatibile con tutti i precedenti standard USB, a scapito naturalmente delle velocità.

Il disco inoltre è contenuto in una resistente custodia completamente in alluminio in grado di proteggerlo da urti ed alte temperature. Inoltre i dati sono protetti attraverso la crittografia AES a 128 bit, che garantisce la privacy salvaguardandone il contenuto in caso di furto o smarrimento. SanDisk infine garantisce il proprio SSD per ben 5 anni.

Oggi Amazon propone l’Extreme 900 Portable 480GB a soli 168,13 euro, prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, con uno sconto del 36%. Nel caso in cui lo spazio non dovesse bastare, potrete optare per la versione da 960GB a soli 231,46 euro con uno sconto di addirittura il 45%. Se siete fotografi o videografi, è un’offerta che non potrete lasciarvi sfuggire.