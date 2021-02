SSD Portatile WD My Passport 1TB al minimo storico

Se siete alla ricerca di un SSD portatile, oggi abbiamo la soluzione per voi. Si tratta di uno dei migliori prodotti per rapporto qualità/prezzo, che raggiunge oggi il suo minimo storico: il Western Digital My Passport da 1TB.

Western Digital My Passport 1TB SSD: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal design, strutturato per resistere ai danni più frequenti. L’intero profilo dell’SSD infatti è rivestito con un bumper in gomma che protegge il disco da urti e cadute fino a 2 metri, anche quando in funzione. Le dimensioni inoltre sono estremamente compatte, con il cavo che è integrato nell’unità in modo da renderne il trasporto molto più confortevole. Non ci sarà quindi il rischio di perdere o dimenticare eventuali accessori, grazie all’assenza di parti mobili necessarie al funzionamento. Naturalmente il disco è compatibile sia con sistemi Windows che Mac.

Passando invece sul fronte delle prestazioni, l’unità ospita al suo interno un disco a stato solido in grado di raggiungere i 400MB/s di velocità. Si tratta di velocità circa 3 volte superiori rispetto ai tradizionali hard disk esterni che sfruttano unità magnetiche. Non manca infine la compatibilità con Time Machine, software di Apple che permette di eseguire il backup automatico dei dati. Si tratta di una soluzione ideale quindi per chi cerca un buon compromesso tra velocità di trasferimento e capienza.

Oggi Amazon lo propone al prezzo più basso di sempre, solo 119 euro per il taglio da 1TB, per un risparmio di circa 30 euro sul prezzo di listino.