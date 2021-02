SSD Samsung 870 QVO da 1TB in offerta su Amazon

Gli SSD Samsung sono tra i più apprezzati in commercio, l’affidabilità e le prestazioni del prodotto convincono molti utenti ad affidarsi ai modelli del produttore coreano. Oggi va in offerta un disco interno della serie 870 QVO nel taglio da 1TB a 96,66€, un leggero calo rispetto al prezzo solito di 111 euro.

I dischi SSD Samsung garantiscono un’ottima velocità di trasferimento dati, questo modello raggiunge i 560 MB/s in lettura e 530MB/s in scrittura, valori ben più alti di un classico Hard Disk. Per questo motivo molti scelgono di sostituire gli ormai vetusti HDD con memorie allo stato solido e queste versioni interne sono adatte si a workstation fisse che a PC portatili. Installando un SSD di questo tipo all’interno di un laptop non troppo moderno, si da un sostanziale boost alle prestazioni della macchina, riducendo notevolmente i tempi di caricamento del sistema operativo e dei programmi.

Questa SSD Samsung da 2.5 pollci è compatibile con le interfacce SATA 6Gb/s, 3Gb/s e 1.5Gb/s e ben si adatta anche a soluzioni NAS o server.

Oggi è possibile acquistare la versione da 1TB del SSD Samsung a 96,66€, un sconto di circa 15 euro rispetto al prezzo solito.