SSD Samsung 970 EVO Plus: prezzo e performance super

250 GB di memoria a massima velocità, con un prezzo praticamente dimezzato: è questa la promessa della Samsung MZ-V7S250 970 EVO Plus, che è a disposizione su Amazon per soli 59,50 euro. Lo sconto del 44% è il più importante registrato da questo modello negli ultimi mesi, scendendo in modo importante anche rispetto alle occasioni del recente Prime Day.

Mai con uno sconto così alto

C’è aria di Black Friday, insomma, e questa offerta (destinata a scomparire nel giro delle prossime ore) rappresenta un’occasione anticipata per tutti coloro i quali vogliono ampliare le capacità a disposizione sul proprio terminale.

La 970 Eco Plus di Samsung è una memoria NAND con interfaccia NVMe (fattore di forma m.2) che promette velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 3500 e 3300 MB/s (le performance variano tuttavia in base alla configurazione complessiva del dispositivo in cui viene alloggiata). Samsung la suggerisce “per gli appassionati di tecnologia, giocatori esperti e professionisti che hanno bisogno di performance elevate“, perché è proprio a livello di performance che questa memoria è in grado di fare la differenza.

Alla tecnologia V-NAND, che offre migliori prestazioni NAND e una maggiore efficienza energetica, si unisce il firmware ottimizzato, l’affidabile controller Phoenix e l’altissima velocità garantita dall’Intelligent TurboWrite.

Samsung mette a disposizione anche tagli superiori, da 500GB (97 euro), 1TB (172,35 euro) e 2TB (330,53 euro), ma è sulla versione da 250MB che si registra la percentuale di sconto più interessante in assoluto di questo fine settimana.