SSD Samsung Memorie T5 EVO da 8TB in grande sconto su Amazon: risparmio di 99€

Siete alla ricerca di un ottimo SSD esterno per ampliare la memoria del vostro PC o della vostra console? Allora non potete assolutamente farvi scappare questa offerta di Amazon riguardante il Samsung Memorie T5 EVO da ben 8TB con interfaccia USB 3.1 Gen 1 che solo per oggi passa dal prezzo mediano di 664,47 euro a 565,88 euro. Scopriamone insieme le caratteristiche principali perché si tratta di una promozione imperdibile.

SSD Samsung Memorie T5 EVO da 8TB: caratteristiche principali

L’SSD Samsung Memorie T5 EVO porta la velocità di trasferimento dati a un livello superiore e offre una nuova esperienza di archiviazione esterna. Il T5 vanta un design compatto e resistente, è protetto da password, si trasporta con estrema facilità e archivia i dati in tutta sicurezza. Il T5 garantisce velocità di trasferimento fino a 460 MB/s per trasferire rapidamente file pesanti e mantenere alta la produttività. I tempi di trasferimento e backup di dati di grandi dimensioni, compresi video in 4K e foto in alta risoluzione, saranno notevolmente inferiori.

La struttura monoscocca realizzata interamente in metallo con rivestimento in gomma garantisce una resistenza alle cadute fino a due metri di altezza e presenza un’utile tecnologia anti surriscaldamento. Il T5 da ben 8TB è l’offerta imperdibile di oggi perché passando da 664,47 euro a 565,88 euro avrete un risparmio di ben 99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potreste anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.