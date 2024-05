SSD Samsung T7: 500GB, 1TB o 2TB è una festa di sconti su Amazon

Se siete sempre a corto di spazio per i vostri file e cercate prestazioni da urlo senza prosciugare il portafoglio, allora fate un salto su Amazon: l’SSD esterno Samsung T7 da 2 TB è qui per voi! Il prezzo crolla da 239,99 euro a soli 160,50 euro grazie a uno sconto del 33%! Sì, avete letto bene, quasi 80 euro di risparmio! E non finisce qui: anche le versioni da 1 TB e 500 GB sono in super sconto, rispettivamente a 109 euro e 72,90 euro. È una festa di sconti!

SSD Samsung T7: il piccolo grande eroe della memoria

Immaginate un piccolo gioiellino di metallo, sottile e leggero come una piuma, ma robusto come una roccia. Il case in metallo dell’SSD Samsung T7 non solo lo rende resistente agli urti, ma gli conferisce anche un tocco di eleganza minimalista. Pesando pochissimi grammi, potete infilarlo in tasca e dimenticarvi di averlo finché non avrete bisogno delle sue incredibili prestazioni.

E parlando di prestazioni, preparatevi a rimanere a bocca aperta: velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s e lettura fino a 1.050 MB/s grazie alla magia della tecnologia NVMe. È come passare dalla bicicletta alla Ferrari: quasi 10 volte più veloce dei tradizionali dischi magnetici. E tutto questo potere è racchiuso in una piccola porta USB 3.2 Gen 2 con interfaccia USB Type-C. Basta collegarlo e via, pronti a volare!

Ma non è tutto solo velocità. Grazie alle tecnologie ePCM e Dynamic Thermal Guard, il Samsung T7 mantiene la calma e il sangue freddo anche sotto pressione. E con il software di gestione per Windows e Mac, potete mettere una password al vostro tesoro digitale grazie alla crittografia AES256 e gestire i backup con facilità. Anche i vostri dispositivi Android possono unirsi alla festa con un’app dedicata disponibile su Google Play Store.

E non preoccupatevi della compatibilità: questo piccolo campione è plug and play e retrocompatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, incluse le vostre amate console PlayStation e Xbox. Quindi, che siate un gamer incallito, un professionista sempre in movimento o semplicemente qualcuno che ha bisogno di spazio extra, il Samsung T7 è il compagno ideale.

L’SSD esterno Samsung T7 da 2 TB è ora a soli 160,50 euro, sceso da 239,99 euro. La versione da 1 TB è in offerta a 109 euro e quella da 500 GB è a soli 72,90 euro. Insomma, è il momento perfetto per aggiornare la vostra memoria digitale senza svuotare il portafoglio! Non perdete l’occasione, correte su Amazon e fate vostra questa meraviglia tecnologica!