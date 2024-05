SSD Samsung T7 da 1TB: CROLLO del prezzo su Amazon (-38%)

Nel caotico mondo moderno, avere un alleato affidabile per la gestione dei tuoi dati è essenziale. E non c’è alleato migliore dell’SSD esterno Samsung T7 da 1TB, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 38%. Approfitta di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 99,00 euro, anziché 159,99 euro.

SSD Samsung T7 da 1TB: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo SSD T7 è la sua velocità. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, è quasi 10 volte più veloce di un HDD tradizionale. Trasferisci grandi file in pochi secondi e libera il tuo tempo per concentrarti su ciò che è veramente importante.

La compatibilità multipla del Samsung T7 lo rende perfetto per una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android e console di gioco. Non importa quale sia il tuo setup, il T7 si adatta senza problemi.

La resistenza è un’altra caratteristica che lo rende un vero campione. La scocca in metallo non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una protezione eccezionale. Può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, quindi puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi dati sono al sicuro, anche quando sei in movimento.

Con la protezione opzionale della password e la crittografia hardware AES a 256 bit, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi dati sono al sicuro da occhi indiscreti. E con il software di gestione intuitivo, impostare la tua password e aggiornare il firmware è un gioco da ragazzi.

Il Samsung T7 è dotato di avanzate soluzioni termiche che lo mantengono fresco anche durante le sessioni di utilizzo intensivo. Quindi, anche se stai lavorando a velocità massima, non devi preoccuparti di surriscaldamenti fastidiosi.

L’SSD esterno Samsung T7 da 1TB è un compagno affidabile per coloro che valorizzano la velocità, la sicurezza e la durabilità. Non perdere questo favoloso sconto del 38% su Amazon, e acquistalo al prezzo stracciato di soli 99,00 euro, anziché 159,99 euro, prima che sia troppo tardi.