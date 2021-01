SSD SanDisk da 240GB a soli 27€ su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima soluzione per la memorizzazione dei vostri file più importanti che sia performante e che soprattutto non costi troppo? L’unità da 240 GB della serie SanDisk SSD Plus oggi è proposta su Amazon in offerta al prezzo di 27,99 euro, tra i più bassi di sempre. Renderà più rapido l’avvio del PC così come la gestione di attività che vanno dal trasferimento dei file all’elaborazione di contenuti e documenti.

La SSD da 240 GB di SanDisk al prezzo più basso di sempre

Per quanto riguarda la velocità, questa SSD arriva a 530 MB/s in fase di lettura e a 440 MB/s in scrittura. Prestazioni fino a venti volte superiori rispetto a quelle di un disco fisso tradizionale. Il collegamento con il computer avviene attraverso una classica interfaccia Serial ATA III quindi può anche essere usata esternamente tramite un apposito connettore USB.

Il fattore di forma è ovviamente da 2,5 pollici con dimensioni pari a 69,9 × 58,1 × 127 mm che lo rendono ottimo per essere inserito anche all’interno di un laptop. La qualità e l’affidabilità sono garantite dal marchio SanDisk. Il 15% di sconto rispetto al prezzo di listino lo portano ad uno dei prezzi più bassi di sempre, nonché ad uno dei prezzi più bassi tra i competitor per quanto riguarda gli SSD di eguale capacità di storage.