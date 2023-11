SSD SanDisk Extreme da 2TB nella colorazione Monterey al prezzo più basso di sempre!

Di SSD in commercio ce ne sono davvero tanti, ma alcuni si differenziano dalla massa per delle qualità uniche. Uno di questi è proprio il SanDisk Extreme caratterizzato da una elevata velocità operativa e un design rugged che lo rende resistente a qualsiasi sollecitazione esterna. Quest’oggi vogliamo parlarvi di un’offerta irripetibile che caratterizza la versione da 2TB con velocità massima di 1050 MB/s: il suo prezzo passa da una media di circa 163 euro a ben 142,99 euro. Stiamo parlando anche della versione con colorazione Monterey che non va quasi mai in promozione.

SSD SanDisk Extreme: la versione Monterey da 2TB a un prezzo incredibile

Questo modello Extreme permette di sfruttare una velocità fino a 1.050 MB/s in lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura. Tra le altre caratteristiche si segnala la crittografia hardware AES 256-bit integrata che assicura un adeguato livello di protezione dei dati. A questo si aggiunge la certificazione IP65 che rende le SSD resistenti al contatto con acqua, polvere e cadute da altezze fino a due metri.

Viaggiate senza problemi grazie alla garanzia limitata di 5 anni e al resistente rivestimento in silicone che dona alla parte esterna dell’unità una piacevole sensazione tattile e un ulteriore livello di protezione.

Non fatevi, quindi, scappare questa offerta irripetibile su Amazon che riguarda l’SSD SanDisk Extreme da 2TB nella colorazione Monterey. Con soli 142,99 euro potreste portarvi a casa uno dei più resistenti e performanti SSD esterni presenti in commercio. Inoltre con Amazon Prime potrà essere vostro in pochissimi giorni, mentre con Cofidis potreste pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

