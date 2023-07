SSD SanDisk Extreme da 500GB al suo MINIMO STORICO

Tra i numerosissimi dispositivi di archiviazione, spiccano come leader indiscussi gli SSD, o Solid State Drives, che combinano affidabilità e velocità in modo indiscutibile. Ma tra questi ce ne sono alcuni che si ergono al di sopra della concorrenza, offrendo qualità straordinaria a prezzi sorprendentemente abbordabili. Tra i principali vi è il SanDisk Extreme che si distingue per la velocità di funzionamento elevata e per un design rugged, ovvero resistente e robusto, che lo rende inattaccabile da qualsiasi sollecitazione esterna. Lasciate che vi sveli un’offerta irripetibile riguardante la versione da 500GB: preparatevi a rimanere sbalorditi, perché il suo prezzo è stato ribassato a soli 76,99 euro nonché il suo minimo storico assoluto.

SSD SanDisk Extreme: la versione da 500GB a un prezzo incredibile

Questo modello Extreme permette di sfruttare una velocità fino a 1.050 MB/s in lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura. Tra le altre caratteristiche si segnala la crittografia hardware AES 256-bit integrata che assicura un adeguato livello di protezione dei dati. A questo si aggiunge la certificazione IP55 che rende le SSD resistenti al contatto con acqua, polvere e cadute da altezze fino a due metri.

Presente infine l’app di gestione dei file Memory Zone per accedere da qualsiasi posizione ai vostri contenuti. Insomma, non fatevi scappare questa offerta irripetibile su Amazon che riguarda il SanDisk Extreme SSD da 500GB. Con soli 76,99 euro potreste portarvi a casa uno dei più resistenti e performanti SSD esterni presenti in commercio. Nessuna spesa di spedizione con Amazon Prime con cui potrete anche godere di spedizioni rapide in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.