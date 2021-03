SSD Sandisk Ultra 3D da 4 TB a 189,99€ in meno

Le SSD Sandisk Ultra 3D sono tra le migliori in circolazione, d’altronde Sandisk non deve imparare da nessuno quando si parla di storage. Oggi vi parliamo di un’incredibile offerta Amazon riguardante la SSD Sandisk Ultra 3D da 4 TB che passa da 599,99 euro a ben 410,00 euro con un risparmio di 189,99 euro pari a uno sconto del 32%.

SSD Sandisk Ultra 3D da 4 TB: caratteristiche principali

Le Ultra 3D raggiungono velocità fino a 560 MB/s di velocità di lettura sequenziale per un avvio più rapido e prestazioni di sistema complessivamente migliori. Caricate ed eseguite applicazioni, giochi, video e foto in un istante e passate più tempo in azione e meno in attesa. Le prestazioni vengono ottimizzate scrivendo tutto nel buffer ad alta velocità dell’unità prima di trasferirlo al sistema di archiviazione flash.

La tecnologia 3D Nand aumenta la resistenza dell’unità per un’affidabilità ancora maggiore e un consumo energetico minore, che permette di avere una durata della batteria del notebook più lunga. Il pannello SSD SanDisk vi permette di vedere in tempo reale quali sono le prestazioni della vostra unità. Include un software di cloning per aiutarvi a configurare la nuova unità, strumenti per l’analisi del disco e avvisi sugli aggiornamenti del firmware.

