SSD SansDisk Plus da 480GB a meno di 50 euro

Oggi vogliamo consigliarvi un prodotto adatto sia a chi vuole dare una marcia in più al proprio sistema, sia a chi vuole dare nuova vita ad un hardware ormai obsoleto. Parliamo naturalmente di un SSD, ed in particolare del SanDisk SSD Plus.

SSD SanDisk Plus 480GB: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse gli SSD, grazie a velocità nettamente superiori ai vecchi dischi magnetici, offrono una spinta sul piano prestazionale evidente su qualsiasi PC. Questa è la ragione per cui, soprattutto i modelli più economici, hanno riscosso enorme successo tra gli utenti. Con una spesa contenuta, è possibile dare nuova linfa vitale a computer tecnologicamente obsoleti, portandoli ad avere buone prestazioni. In particolare l’utilizzo più comune è sui portatili, maggiormente soggetti all’obsolescenza, ma il medesimo risultato è possibile ottenerlo su qualsiasi PC. Si tratta quindi di una soluzione estremamente versatile ed economica per laptop e desktop, soprattutto da ufficio.

Il SanDisk SSD Plus rientra proprio in questa categoria, cioè dei prodotti che con una spesa minima, offrono enormi margini di miglioramento al sistema. Le velocità in lettura/scrittura raggiungono i 535/450 MB/s offrendo una fluidità e reattività della macchina irraggiungibile per un hard disk magnetico. Nel caso specifico, troviamo in offerta il taglio da 480GB. Di certo non tra i più capienti, ma più che sufficiente per dare quella marcia in più ed avere abbastanza spazio per documenti, foto e video. Molto comoda, inoltre, l’utility che permette in pochi passaggi guidati, di trasferire il contenuto del vecchio disco sull’SSD. Da non trascurare infine i 3 anni di garanzia offerti dall’azienda.

Grazie all’offerta di Amazon è possibile ottenere un discreto sconto dell’8% andandolo a pagare 49,90 euro.