SSD a soli 10 euro: l'occasione è su Amazon

Al prezzo di soli 10 euro puoi acquistare un SSD da 120 GB che ti tornerà utile per aumentare lo spazio di archiviazione del tuo computer o per poter contare su un’unità di backup per i tuoi dati. La spesa è davvero irrisoria e per molti potrebbe rappresentare la soluzione ideale: non sempre sono necessari TB e TB per archiviare documenti e contenuti. Segnaliamo che il voto medio assegnato dai clienti di Amazon è 4,5/5, con recensioni che elogiano punti di forza come la rapidità nei trasferimenti, la robustezza e l’affidabilità.

L’offerta di Amazon: SSD da 120 GB a 10 euro

Le prestazioni sono di gran lunga superiori a quelle di un disco fisso tradizionale, raggiungendo la velocità di 550 MB/s in fase di lettura e i 500 MB/s in scrittura. Questo grazie all’interfaccia SATA III. Il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici, compatibile con PC e altri dispositivi. L’installazione è semplice e alla portata di tutti, richiede pochi secondi. Scopri di più nella scheda completa.

Come anticipato, grazie all’offerta in corso, puoi acquistare l’unità SSD da 120 GB di S3+ al prezzo di soli 10,99 euro. Volendo, è possibile abbinare un’apposita custodia per trasformarla in uno storage portatile dalle prestazioni elevate, da avere sempre con sé in movimento: nello zaino, in borsa o nella custodia del laptop.

A gestire la vendita è direttamente lo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, mentre la spedizione è presa in carico da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari per un’affidabilità senza compromessi. Se decidi di effettuare subito l’ordine, arriverà a casa tua già entro domani. Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita.