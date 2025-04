SSD da soli 17€ con questa offerta a tempo di Amazon

Segnaliamo l’offerta a tempo con cui Amazon sta tagliando il prezzo delle unità SSD della gamma PNY CS900. Possono vantare un voto medio da 4,6/5 in oltre 25.000 recensioni pubblicate dai clienti e sono in vendita a partire da soli 17 euro. Scegli la versione che preferisci tra 250 GB, 500 GB e 1 TB, il risparmio è garantito. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo.

PNY CS900: SSD da 17 euro con questa offerta

Garantisce ottime prestazioni per lo storage, raggiungendo la velocità di 535 MB/s in fase di lettura sequenziale e di 500 MB/s in scrittura. È dunque adatta se stai pensando di eseguire l’upgrade del PC che utilizzi ogni giorno o di assemblarne uno nuovo: i tempi di avvio, caricamento ed elaborazione saranno ridotti al minimo. L’interfaccia di connessione è SATA III, il fattore di forma quello standard da 2,5 pollici con uno spessore ridotto a 7 mm grazie al design slim. Dai uno sguardo alla descrizione completa per altri dettagli.

Abbinata a una custodia compatibile, l’unità può diventare un disco esterno portatile ultraveloce, per avere sempre con sé i propri file o per semplificarne il backup. Ecco le versioni in promozione.

Trattandosi di un’offerta a tempo, c’è il rischio di vederla andare sold out molto presto. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon e con l’abbonamento Prime hai sempre diritto alla consegna gratuita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai a disposizione fino a 14 giorni dal ricevimento.