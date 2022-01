SSD super veloce: è in sconto e ti regala Battlefield

Un mostro di velocità: così potremmo descrivere la SSD da 1 TB della linea WD_BLACK SN750 SE, proposta oggi su Amazon con il 44% di sconto sul prezzo di listino. Non è tutto, con l'acquisto si ha diritto a una copia gratuita dello sparatutto Battlefield 2042 in versione PC.

WD_BLACK: SSD 1 TB in sconto + Battlefield 2042 in regalo

L'unità arriva alla velocità di 3.600 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura, riducendo (anzi quasi azzerando) i tempi di caricamento e l'elaborazione dei dati, garantendo al tempo stesso un'ottimizzazione dal punto di vista dei consumi per abbattere il quantitativo di energia assorbita. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Basata sullo standard PCIe Gen4 (ma retrocompatibile) offre prestazioni elevatissime anche in scrittura, arrivando a 2.900 MB/s. Dispone inoltre di utility per monitorarne lo storage interno e intervenire su parametri specifici. Per ulteriori informazioni consultare la descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sulla SSD da 1 TB della linea WD_BLACK SN750 SE al prezzo finale di 136,38 euro invece di241,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la spedizione gratuita a domicilio curata direttamente da Amazon: se la compri oggi, domani sarà a casa tua insieme al codice per scaricare gratuitamente Battlefield 2042.