SSD WD_BLACK SN850 da 2TB con piena compatibilità con PS5 scontato del 39%

Siete alla ricerca di un ottimo SSD per aumentare la memoria e le prestazioni del vostro PC desktop o portatile o della vostra nuova PlayStation 5? Il dispositivo di archiviazione WD_BLACK SN850 da ben 2TB si trova in offerta su Amazon a 210,79 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre per questa versione. Stiamo parlando di un dispositivo di archiviazione consigliato per le alte prestazioni come durante le sessioni di gaming. Lo sconto è del 39% e questo rende l’acquisto obbligatorio e da fare velocemente.

SSD WD_BLACK SN850 da 2TB: il meglio per il gaming

Questa SSD presenta una licenza ufficiale M.2 SSD per console PlayStation 5 e grazie al design appositamente studiato del dissipatore di calore all-in-one, si installa facilmente nello slot di espansione M.2. Supporta fino a 50 giochi e la tecnologia PCIe Gen4 garantisce velocità di lettura fino a 7000 MB/s e velocità di scrittura fino a 5300 MB/s per un’esperienza di gioco senza interruzioni. Grazie alla piena compatibilità con PS5, potrete archiviare i giochi direttamente in questa unità di memoria e giocarli avviandoli dalla stessa senza perdere prestazioni e qualità.

Infine è dotata dell’avanzata tecnologia per la gestione termica che permette di mantenere prestazioni costanti e il suo formato SSD M.2 è compatibile con le schede madri e i laptop più recenti. Insomma, si tratta di un prodotto di altissima qualità che oggi può essere acquistato in offerta su Amazon a 210,79 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

