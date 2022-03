Sta andando a ruba: Samsung Galaxy A52s è il migliore per TUTTI

Sta letteralmente andando a ruba, io che sono un po’ connessa con i gruppi su Facebook lo vedo ovunque. Ormai lo sogno anche la notte questo Samsung Galaxy A52s che di compromessi non te ne fa fare. Grazie al mega sconto che trovi su eBay, se ne approfitti subito lo paghi letteralmente come un entry level.

Le prestazioni che ti offre, tuttavia, sono molto più elevate di un fascia economica. Appena 287,90€ e sperimenti anche le velocità del 5G. Processore e fotocamera completano il tutto come una ciliegina sulla panna.

Spedizioni completamente gratuite e veloci, non ho idea del perché tu sia ancora qui a leggere.

Samsung Galaxy A52s: il migliore per chi lo prova

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone e sei in vena di suggerimenti, aspettati di ricevere una valanga di “Samsung Galaxy A52s” come risposta. Non ti sto scherzando, sono letteralmente migliaia gli utenti che in questa settimana lo hanno acquistato e ne sono rimasti stupefatti.

Semplicissimo dal punto di vista estetico, in realtà non ti lascia deluso perché in mano ti regala un’esperienza premium. Con display ampio, luminoso e saturo di colori, avere un piccolo cinema tra le mani è assicurato. Se poi conti che ci puoi fare di tutto e di più, sai già di aver fatto bingo.

A supportarti hai un processore ottimo con tanto di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. Il supporto al 5G è integrato e dunque neanche le velocità massime si fanno beffa di te.

Come ti dicevo, poi, non manca all’appello un ottimo comparto fotografico che non solo ti fa brillare sui social a suon di selfie, ma ti fa scattare in macro e panoramica senza sacrificare un dettaglio. Come si può non concludere, poi, con una batteria che dura giorni e si ricarica in modalità ultra rapida.

Ora capisco perché tutti stanno uscendo pazzi… e tu?

Acquista immediatamente il tuo Samsung Galaxy A52s su eBay a soli 287,90€ e vedi che non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.