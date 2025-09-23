 Stabilità e sostenibilità: l’offerta ENGIE che semplifica la bolletta
Gestire le proprie forniture energetiche può sembrare complicato, ma non deve esserlo. Con Energia PuntoFisso, ENGIE punta tutto su trasparenza e semplicità: prezzi bloccati per 24 mesi, energia rinnovabile inclusa e un servizio clienti sempre a disposizione. Una soluzione pensata per chi vuole concentrarsi sulla vita quotidiana, non sulle bollette.

Risparmia su luce e gas con Engie

Prezzi chiari e bloccati per due anni

L’offerta Energia PuntoFisso garantisce tariffe fisse e trasparenti: per la luce si può scegliere tra la formula monoraria, con un prezzo di 0,1097 €/kWh, oppure la formula a fasce, che differenzia i costi in base agli orari di consumo. Per il gas, invece, il prezzo della materia prima è fissato a 0,415 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 72 euro/anno più 0,00795 €/Smc. Un modello che unisce semplicità e competitività, premiando chi utilizza l’energia in modo responsabile.

Un pacchetto completo di vantaggi

Con Energia PuntoFisso non si parla solo di prezzi. L’offerta include diversi benefici:

  • Energia 100% verde, senza costi aggiuntivi, a sostegno della transizione energetica.

  • Gestione digitale delle bollette e pagamento tramite addebito diretto, per eliminare carta e code.

  • Monitoraggio consumi attraverso app e area personale, per capire quando e come si consuma di più.

  • Assistenza clienti dedicata, con un livello di soddisfazione che raggiunge 9 utenti su 10.

A tutto questo si aggiunge l’app ENGIE Italia, che permette di controllare bollette, consumi e contratti direttamente dal proprio smartphone, rendendo la gestione energetica immediata e intuitiva.

Attivare l’offerta in pochi minuti

Passare a ENGIE è semplice: basta scegliere se attivare luce, gas o entrambi, completare la richiesta online, confermare via e-mail e lasciare che ENGIE gestisca automaticamente il passaggio dal vecchio operatore, senza interruzioni di servizio.

Con Energia PuntoFisso non acquisti solo un’offerta conveniente, ma entri a far parte di un percorso che mette al centro trasparenza, innovazione e rispetto per l’ambiente. Una scelta concreta per chi vuole pianificare i costi senza sorprese e contribuire a un futuro più sostenibile. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2025

