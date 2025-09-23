Stabilità e sostenibilità: l’offerta ENGIE che semplifica la bolletta

Gestire le proprie forniture energetiche può sembrare complicato, ma non deve esserlo. Con Energia PuntoFisso, ENGIE punta tutto su trasparenza e semplicità: prezzi bloccati per 24 mesi, energia rinnovabile inclusa e un servizio clienti sempre a disposizione. Una soluzione pensata per chi vuole concentrarsi sulla vita quotidiana, non sulle bollette.

Prezzi chiari e bloccati per due anni

L’offerta Energia PuntoFisso garantisce tariffe fisse e trasparenti: per la luce si può scegliere tra la formula monoraria, con un prezzo di 0,1097 €/kWh, oppure la formula a fasce, che differenzia i costi in base agli orari di consumo. Per il gas, invece, il prezzo della materia prima è fissato a 0,415 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 72 euro/anno più 0,00795 €/Smc. Un modello che unisce semplicità e competitività, premiando chi utilizza l’energia in modo responsabile.

Un pacchetto completo di vantaggi

Con Energia PuntoFisso non si parla solo di prezzi. L’offerta include diversi benefici:

Energia 100% verde , senza costi aggiuntivi, a sostegno della transizione energetica.

Gestione digitale delle bollette e pagamento tramite addebito diretto, per eliminare carta e code.

Monitoraggio consumi attraverso app e area personale, per capire quando e come si consuma di più.

Assistenza clienti dedicata, con un livello di soddisfazione che raggiunge 9 utenti su 10.

A tutto questo si aggiunge l’app ENGIE Italia, che permette di controllare bollette, consumi e contratti direttamente dal proprio smartphone, rendendo la gestione energetica immediata e intuitiva.

Attivare l’offerta in pochi minuti

Passare a ENGIE è semplice: basta scegliere se attivare luce, gas o entrambi, completare la richiesta online, confermare via e-mail e lasciare che ENGIE gestisca automaticamente il passaggio dal vecchio operatore, senza interruzioni di servizio.

Con Energia PuntoFisso non acquisti solo un’offerta conveniente, ma entri a far parte di un percorso che mette al centro trasparenza, innovazione e rispetto per l’ambiente. Una scelta concreta per chi vuole pianificare i costi senza sorprese e contribuire a un futuro più sostenibile. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE clicca qui.