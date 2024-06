Stability AI nomina nuovo CEO per risollevare le sorti dell'azienda

Stability AI, la startup che sta dietro al popolare generatore di immagini Stable Diffusion, ha nominato un nuovo amministratore delegato nell’ambito di un’ampia ristrutturazione. Secondo The Information, Prem Akkaraju, ex CEO di Weta Digital, azienda produttrice di effetti visivi, prenderà il timone della travagliata startup di AI, segnalando un drastico cambiamento nella sua leadership e strategia.

Il cambiamento arriva mentre Stability AI è alle prese con importanti sfide finanziarie, tra cui l’aumento del debito e le deludenti cifre dei ricavi. Secondo fonti che hanno familiarità con la questione, l’azienda ha generato meno di 5 milioni di dollari di ricavi e ha registrato perdite superiori a 30 milioni di dollari nel primo trimestre di quest’anno. Inoltre, Stability AI avrebbe un debito di quasi 100 milioni di dollari con fornitori di cloud computing e altri creditori.

Sean Parker al timone di Stability AI per risollevare l’azienda

Questa transizione di leadership è accompagnata da un’ancora di salvezza cruciale: un nuovo round di finanziamenti guidato da un gruppo di investitori tra cui Sean Parker, l’imprenditore tecnologico famoso per aver co-fondato Napster e per essere stato il primo presidente di Facebook. Parker assumerà anche il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Stability AI, sfruttando potenzialmente la sua vasta rete nel settore tecnologico e dell’intrattenimento per aprire nuove porte all’azienda.

L’investimento, descritto come una “ricapitalizzazione” dagli addetti ai lavori, dovrebbe modificare in modo significativo la struttura proprietaria di Stability AI. Sebbene i termini esatti non siano stati resi noti, questo tipo di operazioni prevede che i nuovi investitori ricevano condizioni preferenziali e quote azionarie sostanziali, spesso a spese degli azionisti esistenti.

Questa mossa potrebbe potenzialmente diluire le partecipazioni dei precedenti investitori, che avevano collettivamente versato oltre 100 milioni di dollari nella società, tra cui aziende importanti come Coatue Management e Lightspeed Venture Partners.

Il percorso accidentato di Stability AI riflette la natura volatile del panorama delle startup di AI. L’azienda ha cavalcato l’onda iniziale dell’entusiasmo per l’AI generativa, raggiungendo una valutazione di 1 miliardo di dollari e assicurandosi partnership di alto profilo, tra cui un accordo con Amazon Web Services. Tuttavia, l’intensificarsi della concorrenza, in particolare dopo il rilascio di ChatGPT di OpenAI, ha messo sotto pressione Stability AI e altri operatori del settore.

Il cambio di leadership

La nomina di Akkaraju, con il suo background nel campo degli effetti visivi e della tecnologia dell’intrattenimento, indica un potenziale cambiamento nell’orientamento di Stability AI. La sua esperienza potrebbe rivelarsi preziosa per stringere legami più forti con le aziende del settore dei media e dell’intrattenimento, un mercato cruciale per le immagini e i video generati dall’AI.

Questo cambio di leadership segue la partenza del controverso fondatore e primo CEO di Stability AI, Emad Mostaque, che si è dimesso a marzo in seguito a domande sulle affermazioni tecnologiche dell’azienda e sulle sue pratiche di gestione.

Con circa 170 dipendenti, tra cui un nucleo di 70-90 ricercatori e ingegneri, Stability AI possiede ancora un prezioso capitale umano. I prossimi mesi sapremo se la nuova infusione di leadership e finanziamenti potrà tradurre questo potenziale in un modello di business sostenibile.