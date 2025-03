Stability AI ottimizza generatore musica e suoni per i chip Arm

Stability AI e Arm hanno unito le forze per portare Stable Audio Open, il generatore di audio di Stability, sui dispositivi mobili con processori Arm.

Stable Audio Open di Stability AI sui chip Arm

Cosa distingue Stable Audio Open dalla concorrenza? Innanzitutto, il suo set di addestramento: mentre molti modelli simili si sono allenati su contenuti protetti da copyright, rischiando di violare la proprietà intellettuale, quello di Stability usa solo audio e canzoni royalty-free.

Quindi, niente guai legali all’orizzonte per chi usa Stable Audio Open. E poi c’è la questione della privacy: generare l’audio direttamente sul dispositivo, senza passare per il cloud, significa non dover condividere i propri dati con chissà chi.

La vera sfida era far girare un modello così complesso su un semplice smartphone. Ed è qui che entra in gioco Arm: grazie all’ottimizzazione e alla “distillazione” di Stable Audio Open, i tempi di generazione sono stati ridotti di 30 volte. Risultato? Bastano 8 secondi per creare un campione audio di 11 secondi su una CPU Armv9.

Forse non è proprio un lampo, ma bisogna considerare che stiamo parlando di un modello AI che gira su un telefono, non su un supercomputer. E comunque, 8 secondi sono sempre meglio di ore passate a cercare il suono perfetto online o a registrarlo con mezzi di fortuna.

Disponibilità di Stable Audio Open per ottimizzato per i chip Arm

Per ora, la versione ottimizzata di Stable Audio Open non è ancora disponibile al pubblico. Ma Prem Akkaraju, CEO di Stability, ha lasciato intendere che l’azienda lavorerà per portare i suoi modelli, incluso Stable Audio Open, su app e dispositivi consumer in futuro.