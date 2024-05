Stability AI lancia Stable Artisan per generare immagini e video

Stability AI sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti creano contenuti testuali e video grazie all’integrazione della sua tecnologia AI generativa su Discord. Il nuovo servizio bot Stable Artisan, lanciato ufficialmente oggi, consente agli utenti di generare immagini con Stable Diffusion 3 e video con Stable Video Diffusion direttamente tramite un bot Discord.

L’idea di utilizzare Discord come interfaccia per la generazione di contenuti tramite AI non è nuova. Midjourney ha adottato questo approccio fin dal suo debutto nel 2022, riscuotendo un notevole successo. Ora, Stability AI segue le sue orme, offrendo ai suoi utenti un’esperienza familiare e accessibile.

Il lancio iniziale di Stable Artisan permetterà all’azienda di monitorare il comportamento degli utenti e di verificare che le funzionalità e il funzionamento attuali del bot Discord siano all’altezza degli standard prima di aggiungere ulteriori funzionalità.

Piani tariffari e sistema di crediti

Stable Artisan è un servizio a pagamento con una prova gratuita di 3 giorni. I piani tariffari variano da quello standard di 9 dollari, che fornisce 900 crediti al mese, fino al piano premium di 99 dollari, che offre 1.200 crediti al mese. L’API di Stability AI utilizza un sistema di crediti per determinare il valore di una generazione di immagini, con un costo di 6,5 crediti per immagine SD3 e 20 crediti per generazione video.

Artisan non si limita alla semplice generazione di immagini. Offre anche diverse funzionalità di modifica e personalizzazione, simili a quelle precedentemente disponibili quando Stability AI gestiva il servizio web Clipdrop. Tra queste funzionalità vi sono la ricerca e sostituzione, la rimozione dello sfondo, la scala superiore creativa, l’outpainting, il controllo degli schizzi e il controllo della struttura.

Il chatbot conversazionale Stable Assistant

Sebbene Stable Artisan offra un accesso più accessibile ai modelli di generazione di immagini di Stability AI, l’azienda ha ancora molto da offrire. Al momento, il servizio non include l’accesso a Stable Audio, presentato il mese scorso, né ai modelli di generazione di codice e testo come Stable Code e Stable LM.

Tuttavia, Stability AI sta lavorando su un chatbot conversazionale più ampio chiamato Stable Assistant, annunciato in versione beta insieme a SD3. Stable Assistant utilizza le tecnologie text-to-image e large language model (LLM) di Stability AI per assistere gli utenti in una serie di compiti attraverso conversazioni in linguaggio naturale.