Stabilizzatore DJI: prezzo minimo storico per OSMO Mobile SE

È in corso su Amazon un’offerta a tempo dedicata a OSMO Mobile SE, lo stabilizzatore per smartphone (a tre assi) di DJI, ideale per chi desidera effettuare riprese con una qualità cinematografica. Venduto e spedito direttamente dall’e-commerce, senza passare da intermediari, è in sconto al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita.

L’offerta a tempo per DJI OSMO Mobile SE

A caratterizzarlo sono il design pieghevole e portatile che ne rendono semplice il trasporto, il morsetto magnetico e la tecnologia ActiveTrack 6.0 che permette di selezionare un soggetto e di tracciarlo automaticamente rendendo gli spostamenti rapidi, fluidi e dinamici. Può essere controllato da remoto anche da smartwatch e impiega un algoritmo di controllo per compensare i movimenti in modo efficace. Non manca nemmeno la possibilità di orientarlo in orizzontale o verticale, a seconda delle esigenze. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Da listino costerebbe 79 euro, ma grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare lo stabilizzatore OSMO Mobile SE per smartphone al prezzo minimo storico di 58 euro. Non è mai stato così conveniente. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e, in quanto tale, potrebbe scadere o andare sold out in fretta. Di certo farà gola a molti.

La qualità è quella garantita da DJI, leader per questo tipo di prodotti, sviluppati partendo dalla tecnologia impiegata in volo sui droni. Il voto medio assegnato da oltre 10.700 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5 stelle su 5. Se decidi di ordinarlo adesso lo riceverai direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratis.