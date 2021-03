L’incubatore in-house Area 120 di Google ha pubblicato una nuova applicazione Android dedicata alla produttività e più in generale alla gestione dei documenti. Si chiama Stack, in verità per esteso Stack: PDF Scanner + Document Organizer. Il suo nome è già di per sé piuttosto esplicativo per capire di cosa si tratta.

Da Google Area 120 una nuova app Android: Stack

Può essere impiegata per eseguire la scansione del cartaceo con un sistema OCR dedicato al riconoscimento automatico del testo e un’organizzazione intelligente dei contenuti. Il backup avviene nello spazio di Google Drive. Non che ci sia scarsità di app di questo tipo, ma non prevede alcuna spesa né alcuna forma di acquisto extra o advertising.

Stack è stata pubblicata dal team Area 120 di Google su Play Store, in download gratuito per Android, ma nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo non è ancora disponibile nel nostro paese. Per chi desidera procedere all’installazione manuale c’è il file su APK Mirror.