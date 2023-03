Stampa le tue foto dove vuoi con Xiaomi Mi: offerta Amazon

Una stampante portatile per le tue foto può diventare il tuo nuovo oggetto preferito, se non ti lasci scappare questa occasione su Amazon. La stampante portatile Xiaomi Mi è in offerta a 58 euro, con spedizione Prime che ti permette di riceverla subito a casa.

Xiaomi Mi: la stampante portatile per le tue foto

Xiaomi Mi è una stampante laser che ti permette di stampare le tue foto preferite in pochi secondi e senza usare inchiostro. Usa la tecnologia ZINK che imprime le immagini attraverso uno scambio termico su carta fotografica lucida e adesiva da 3 pollici.

La stampante portatile Xiaomi Mi 11 ha anche una funzione AR (realtà aumentata) che ti permette di dare vita alle tue foto. Basta registrare o caricare un video o un audio durante la stampa della foto e poi scansionarla con l’app Xiaomi Home per vedere o ascoltare il contenuto integrato.

La stampante si collega facilmente al tuo smartphone tramite Bluetooth 5.0 e ti permette di personalizzare le tue foto con filtri multipli e collage fotografici. Puoi anche condividere la tua stampante con i tuoi amici e familiari grazie al supporto per più connessioni simultanee.

Non perdere altro tempo, approfitta di questa incredibile offerta per acquistare la stampante portatile Xiaomi Mi su Amazon a soli 58 euro.

