Stampante fotografica multifunzione HP in DOPPIO SCONTO su Amazon

HP DeskJet 2710 è una stampante fotografica multifunzione in grado di sorprenderti viste le sue numerose qualità e visto l’incredibile doppio sconto a cui puoi accedere oggi: applicando il coupon che trovi in pagina puoi pagarla soltanto 74,25 euro invece di 119. Una grande occasione da non perdere per aggiornare la tua postazione.

HP DesktJet in doppia offerta: scopri le caratteristiche

HP DeskJet 2170 si presenta con un design moderno e lineare di colore bianco, dalla forma squadrata, che si adatta perfettamente alla tua scrivania o alla libreria. Il suo aspetto compatto la rende ideale per l’uso in casa, senza occupare spazio prezioso.

Questa stampante fotografica multifunzione è dotata di un vassoio antigoccia che occupa un minimo spazio quando è chiuso, riducendo gli inceppamenti della carta. Può contenere fino a 60 fogli di formato A4 o 20 fogli di carta fotografica 10×15, garantendoti la flessibilità di stampare ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.

La periferica è progettata per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa. Puoi stampare documenti di tutti i giorni, compiti scolastici, foto e altro ancora. È compatibile con una varietà di cartucce (3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM61AE e 3YM63AE), offrendoti la possibilità di scegliere la migliore per le tue esigenze specifiche.

Le cartucce di questa stampante infine includono una testina di stampa integrata. Questo significa che ogni volta che cambi una cartuccia, stai essenzialmente ottenendo una testina di stampa nuova, che contribuirà a prolungare la durata della stampante stessa.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di stampa con l’HP DeskJet 2170 a soli 74,25 euro invece di 119 euro su Amazon. Approfitta di questo doppio sconto e inizia a stampare, acquisire e copiare con la massima efficienza e convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.