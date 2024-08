Stampante HP Color LaserJet Pro: un AFFARE da non perdere (-34%)

La stampante HP Color LaserJet Pro M183fw è una scelta eccezionale per chi desidera un dispositivo multifunzione di altissima qualità. Questo modello, attualmente scontato del 34% su Amazon, combina versatilità, efficienza e prestazioni superiori in un’unica soluzione. Non perdere tempo e acquistala al prezzo stracciato di soli 289,00 euro, anziché 439,00 euro.

Stampante HP Color LaserJet Pro: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Questa stampante offre una connettività avanzata grazie alle opzioni USB e Wi-Fi, consentendo di stampare comodamente da diversi dispositivi, sia in ufficio che a casa. La funzione di stampa a colori è ideale per chi necessita di documenti vivaci e professionali, mentre la stampa fronte e retro manuale permette di risparmiare carta e ridurre l’impatto ambientale.

La HP Color LaserJet Pro M183fw non si limita solo alla stampa. È dotata di funzionalità di scansione e fotocopie, con la possibilità di effettuare scansioni fronte e retro manuali e un comodo caricatore automatico di documenti. Inoltre, integra anche la funzione fax, rendendola un dispositivo completo per qualsiasi esigenza lavorativa.

Le specifiche di stampa di questa stampante sono impressionanti. Supporta una vasta gamma di formati, tra cui A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm e buste (DL, C5, B5), garantendo massima flessibilità. Con una velocità di stampa di 16 pagine per minuto, offre prestazioni rapide e affidabili, perfette per ambienti di lavoro dinamici.

Un altro punto di forza è il sistema di sicurezza dinamica integrato, progettato per l’uso esclusivo con cartucce che impiegano un chip HP originale. Questo sistema, aggiornabile periodicamente tramite firmware, assicura che la stampante funzioni sempre al massimo delle sue capacità, prevenendo problemi legati all’uso di cartucce non autorizzate.

Con il suo design compatto e moderno, la HP Color LaserJet Pro M183fw si adatta perfettamente a qualsiasi spazio di lavoro, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e stile. Approfitta subito di questo sconto imperdibile su Amazon e acquistala al prezzo stracciato di soli 289,00 euro.