Un modello all-in-one per chi lavora da casa in smart working o per la scrivania dell’ufficio: HP DeskJet 2630 è una stampante multifunzione a getto di inchiostro che all’occorrenza può fungere anche da scanner e fotocopiatrice. Oggi è possibile acquistarla su eBay in offerta al prezzo di 49,90 euro.

HP DeskJet 2630 a € 49,90 euro su eBay

Tra i punti di forza il supporto alla tecnologia WiFi (e WiFi Direct) per gestire e inviare i documenti senza nemmeno dover connettere un cavo, in modalità wireless. Arriva a una risoluzione massima di 4800×1200 dpi con velocità da 7,5 ppm in bianco e nero o 5,5 ppm a colori. Il tutto in un form factor compatto e con un design discreto.

Il venditore di eBay che oggi mette in offerta la stampante HP DeskJet 2630 con il 16% di sconto sul prezzo di listino ha quasi 200.000 feedback positivi sulla piattaforma. Il prodotto si trova in Italia e la consegna è gratuita in pochi giorni.