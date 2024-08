Stampante HP DeskJet 2820e all'incredibile prezzo di 49€ su Amazon

Amazon ha appena lanciato un’offerta imperdibile per chi è in cerca di una stampante versatile e affidabile a un prezzo scontato. La stampante HP DeskJet 2820e, uno dei modelli più apprezzati per uso domestico e ufficio, è ora disponibile a soli 49 euro, rispetto al prezzo di listino di 58 euro. Questo sconto rende ancora più conveniente l’acquisto di un dispositivo che combina funzionalità avanzate con la qualità e la garanzia del marchio HP.

Caratteristiche della stampante HP DeskJet 2820e

La HP DeskJet 2820e è una stampante multifunzione che offre stampa, scansione e copia in un unico dispositivo compatto. Questo modello è particolarmente apprezzato per la sua facilità d’uso e la qualità di stampa, adatta sia per documenti di testo che per immagini a colori. Fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica.

La connettività wireless è uno dei principali punti di forza della DeskJet 2820e. Grazie al Wi-Fi integrato, è possibile stampare direttamente da smartphone, tablet o laptop senza la necessità di collegare cavi. L’app HP Smart semplifica ulteriormente il processo, permettendo di gestire le operazioni di stampa e scansione con pochi tocchi sullo schermo del proprio dispositivo mobile.

Oltre alla connettività wireless, la HP DeskJet 2820e supporta anche il collegamento via USB, garantendo massima flessibilità di utilizzo. Un altro vantaggio della HP DeskJet 2820e è la compatibilità con il programma HP Instant Ink. Questo servizio di abbonamento consente di ricevere automaticamente le cartucce di inchiostro a casa propria, con piani tariffari basati sul numero di pagine stampate. In questo modo, è possibile risparmiare ulteriormente sui costi di gestione e assicurarsi di non rimanere mai senza inchiostro.

Il design compatto e moderno della HP DeskJet 2820e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che lavorativo. L’installazione è semplice e intuitiva, grazie alle istruzioni chiare e all’assistenza fornita dall’app HP Smart. Inoltre, il pannello di controllo è dotato di pulsanti intuitivi che facilitano l’accesso alle principali funzioni della stampante.

L’offerta di Amazon sulla stampante HP DeskJet 2820e è un’occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo multifunzione di qualità a un prezzo ridotto. Questa promozione rende ancora più accessibile una stampante versatile, facile da usare e con ottime prestazioni. Approfittare di questa offerta significa garantirsi un prodotto affidabile e conveniente, ideale per le esigenze di stampa quotidiane.