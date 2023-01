Prezzo stracciato per la stampante HP DeskJet 3750

Molto più di una semplice stampante multifunzione: il modello HP DeskJet 3750 integra tutta la tecnologia necessaria alla gestione dei documenti, cartacei e digitali. È in grado di interfacciarsi con PC, smartphone e tablet per controllare ogni operazione anche in modalità wireless. Oggi è possibile acquistarla a prezzo stracciato su Amazon, grazie all’offerta dedicata.

HP DeskJet 3750: l’offerta sulla stampante multifunzione

Passiamo in rassegna le sue caratteristiche principali: getto d’inchiostro a colori, formato A4, ideale per utilizzi fino a 1.000 pagine al mese, fronte-retro automatico, supporto a Wi-Fi e Wi-Fi Direct, porta USB sul retro per chi preferisce la connessione cablata (anche al router), scanner incluso, fotocopiatrice e quattro mesi di servizio Instant Ink incluso per ricevere le nuove cartucce (nero e tricromia) direttamente a domicilio senza spese aggiuntive. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la stampante multifunzione HP DeskJet 3750 al prezzo finale di soli 49,99 euro, grazie allo sconto del 28% proposto oggi da Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se la ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.