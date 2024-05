Stampante HP DeskJet 4120e: prezzo ASSURDO su Amazon e cashback di 10€

Rullo di tamburi per un’offerta clamorosa di Amazon: la fantastica stampante HP DeskJet 4120e è ora disponibile a soli 62 euro! Sì, avete letto bene. Questo gioiellino multifunzione, capace di stampare, scannerizzare e fotocopiare, è scontato del 32%, un vero affare imperdibile! E con Amazon Prime, arriva a casa vostra in un baleno senza ulteriori spese di spedizione. E acquistandola entro il 31 maggio avrete anche un cashback di 10 euro per un costo finale di soli 52 euro!

HP DeskJet 4120e: caratteristiche principali

La stampante HP DeskJet 4120e è una vera regina del multitasking. Non solo stampa a colori a getto d’inchiostro, ma offre anche funzioni di scansione, stampa fronte-retro manuale e un comodo ADF (alimentatore automatico di documenti) da 35 fogli. Potrete stampare direttamente da PC, smartphone e tablet grazie all’app HP Smart, che si connette in un batter d’occhio tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

Con la HP DeskJet 4120e, potete dire addio alle lunghe attese per le vostre stampe! Questa meraviglia sforna fino a 8,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori. La risoluzione è nitida fino a 300 x 300 dpi, perfetta per carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste e carta fotografica.

Non lasciatevi scappare il servizio HP Instant Ink, che vi spedisce l’inchiostro direttamente a casa prima che le cartucce si esauriscano. Con questa offerta Amazon, avrete ben 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi! E non preoccupatevi delle cartucce non originali, il firmware della stampante ha misure di sicurezza dinamica per garantire solo il meglio.

La stampante HP DeskJet 4120e è un’offerta da non perdere su Amazon a soli 62 euro. Un prezzo davvero imbattibile, specialmente considerando il prezzo consigliato di 91 euro. Una vera occasione che vi farà risparmiare e ottenere un prodotto di alta qualità. Compatibile con la spedizione Prime, avrete la vostra stampante in pochissimi giorni, pronta per tutte le vostre necessità di stampa, scansione e fotocopiatura! Acquistandola entro il 31 maggio, inoltre, avrete un cashback di 10 euro! Allora, cosa aspettate? Correte su Amazon e approfittate di questa offerta stellare!