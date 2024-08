Stampante HP Envy 6420e: incredibile sconto del 54% su Amazon

Amazon ha recentemente lanciato un’offerta imperdibile per chi cerca una stampante versatile e di alta qualità: la HP Envy 6420e è ora disponibile a soli 62,90 euro, un notevole ribasso rispetto al prezzo originale di 138 euro. Questa promozione rappresenta un’occasione unica per acquistare una stampante multifunzione con caratteristiche avanzate a un prezzo molto conveniente.

Stampante HP Envy 6420e: ecco perché acquistarla!

La HP Envy 6420e è una stampante all-in-one che si distingue per la sua capacità di stampare, copiare e scansionare documenti con grande efficienza. Dotata di tecnologia di stampa a getto d’inchiostro, questa stampante è in grado di produrre documenti e foto di alta qualità con colori vivaci e dettagli precisi. I dati tecnici sono: fino a 10 ppm in bianco/nero, 7 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica.

Uno dei punti di forza della HP Envy 6420e è la sua connettività avanzata. Supporta la stampa wireless tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct, permettendo di inviare documenti alla stampante da qualsiasi dispositivo, come laptop, smartphone e tablet, senza la necessità di collegamenti fisici. Inoltre, la compatibilità con l’app HP Smart offre un ulteriore livello di comodità, permettendo di gestire le funzioni della stampante direttamente dal proprio smartphone, inclusa la scansione e la stampa di documenti.

La stampante è anche progettata per essere eco-friendly, con opzioni di stampa duplex automatica che aiutano a ridurre il consumo di carta. Questo modello è ideale sia per uso domestico che per piccole imprese, offrendo una soluzione pratica e a basso costo per tutte le esigenze di stampa quotidiana.

In aggiunta, il design elegante e compatto della HP Envy 6420e la rende un’ottima scelta per chi ha spazio limitato sulla scrivania. Nonostante le sue dimensioni contenute, la stampante offre prestazioni eccellenti e una velocità di stampa ottima, rendendola un’aggiunta preziosa a qualsiasi ambiente di lavoro o studio.

Con un’offerta che riduce il prezzo da 138 euro a 62,90 euro, questa promozione su Amazon rappresenta un’opportunità imperdibile per ottenere una stampante di alta qualità a una frazione del prezzo originale. Non perdere l’occasione di approfittare di questo sconto eccezionale e migliorare le tue capacità di stampa a casa o in ufficio.