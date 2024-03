Stampante HP Envy 6420e: l'occasione di primavera

Con uno sconto del 53%, in questo momento HP Envy 6420e è una scelta quasi obbligata per chi cerca una stampante a getto d’inchiostro a prezzo conveniente, da mettere sulla scrivania. Tra le tante offerte disponibili oggi, questa è una delle migliori proposte nella Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon.

HP Envy 6420e tra le Offerte di Primavera

È adatta alla casa (in particolare a chi lavora in smart working) e ai piccoli uffici. Si tratta di un modello multifunzione dotato di scanner, fotocopiatrice e fax, supporto alla modalità fronte e retro automatico, connettività Wi-Fi (con Wi-Fi Direct) per gestire i documenti wireless da computer, smartphone e tablet, velocità di stampa fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori. Sono inclusi tre mesi di abbonamento al servizio HP+ per ricevere le cartucce di inchiostro direttamente a casa quando necessario. Altri dettagli sono riportati nella descrizione della inkjet.

È in sconto del 53% rispetto al listino ufficiale (138 euro come indicato dall’e-commerce) e acquistabile oggi al prezzo di soli 64,99 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: non bisogna far altro che metterla nel carrello per cogliere l’occasione. È venduta e spedita direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani. Oltre 14.000 recensioni lasciate dai clienti la promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

Solo fino a lunedì 25 marzo potrai partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera. Esplora la sezione dedicata su amazon.it/springdealdays per trovare ciò che desideri, risparmiando.