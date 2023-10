Stampante HP LaserJet in OFFERTA PRIME imperdibile

Per la Festa delle Offerte Prime, ancora fino alla mezzanotte di stasera, la stampante HP LaserJet M110we è disponibile a un prezzo incredibile di soli 63,64€. L’offerta è riservata agli abbonati Amazon Prime: assicurati di esserlo o riscatta la tua prova gratuita di 30 giorni.

Stampante HP LaserJet: le caratteristiche

La stampante HP LaserJet M110we è una stampante laser monocromatica a singola funzione, progettata per soddisfare le esigenze di stampa di casa o ufficio. Con la sua capacità di stampare fino a 20 pagine al minuto, puoi gestire facilmente documenti e progetti, risparmiando tempo prezioso. La risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi garantisce testi nitidi e immagini di alta qualità su ogni pagina.

Questa stampante offre una gamma completa di opzioni di connettività, inclusa l’app HP Smart che ti consente di stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. Con il supporto per il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare da qualsiasi dispositivo compatibile, ovunque ti trovi. La connettività wireless ti offre la libertà di stampare senza dover affrontare fastidiosi cavi, e inoltre, non è richiesto alcun cavo USB aggiuntivo, poiché la stampante è pronta per connettersi ai tuoi dispositivi.

La HP LaserJet M110we è progettata con un design compatto e moderno che si adatta facilmente a qualsiasi spazio. Non occupa molto spazio sulla scrivania e offre un’esperienza di stampa comoda ed efficiente. Inoltre, è in grado di gestire una varietà di formati di carta, inclusi A4, A5, A6, buste, cartoline, etichette e formati personalizzati. Con una capacità di gestione della carta che varia da 65 a 120 g/m², questa stampante è adatta per una vasta gamma di esigenze di stampa.

La HP LaserJet M110we ti consente di risparmiare carta e ridurre l’impatto ambientale grazie alla sua funzione di stampa fronte/retro. Anche se la stampa fronte/retro è manuale, questo è un piccolo prezzo da pagare per le potenzialità di risparmio. Basta ruotare manualmente il foglio per stampare su entrambe le facciate, contribuendo a ridurre i costi e il consumo di risorse.

Non perdere l’opportunità di ottenere la tua stampante HP LaserJet M110we a soli 63,64€ grazie alle Offerte Prime di Amazon. Questa è un’offerta che cambierà il modo in cui stampi e ti aiuterà a risparmiare tempo e denaro. Hai tempo fino a stasera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.