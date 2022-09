Stampante HP multifunzione con 6 mesi di inchiostro: l'offerta Amazon

La stampante multifunzione HP DeskJet 4120e è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante a soli 69,90€. Incluso nel costo hai anche 6 mesi di inchiostro Instant Ink, se ti registri al servizio HP+ al momento della configurazione.

Perfetta da utilizzare in casa, hai funzioni di stampa, scansione, copia in bianco e nero e colore: la velocità di stampa è fino a 8,5 ppm in bianco e nero e fino a 5,5 ppm a colori. Grazie al modulo WiFi si collega direttamente alla tua rete permettendoti di utilizzarla senza fili.

Stampante HP DeskJet 4120e: le sue funzionalità

La stampante multifunzione HP DeskJet 4120e ha tutte le funzionalità che ti possono servire in ambito casalingo o in un piccolo ufficio: stampa, copia, scansione, alimentatore automatico di documenti, invio fax da mobile e persino la stampa da smartphone e tablet.

Grazie alla connettività cloud puoi stampare praticamente ovunque, mentre con la smart app integrata puoi sfruttare alcune funzionalità avanzate per scansione e produttività direttamente con il tuo smartphone o tablet. Con Instant Ink puoi monitorare in tempo reale i livelli di inchiostro e, iscrivendoti al programma, riceverai le cartucce a casa ancor prima che finiscano quelle installate.

Approfitta dunque dello sconto e acquista la stampante HP DeskJet 4120 a soli 69,90€ e, iscrivendoti al programma HP+ al momento della configurazione, ricevi anche sei mesi di inchiostro completamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.