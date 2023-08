Stampante HP multifunzione in offerta ad un gran prezzo su Amazon

Per il tuo ufficio o per il tuo studio casalingo puoi pensare all’acquisto di questa ottima stampante HP multifunzione in offerta su Amazon ad un prezzo davvero conveniente: solo 119,99 euro. Così potrai portarti a casa un dispositivo versatile e affidabile per le tue esigenze.

Stampante HP multifunzione in offerta: le caratteristiche

La HP OfficeJet Pro 8025e è una stampante multifunzione che offre molto più di una semplice stampa. Dotata di funzionalità avanzate come la scansione, il fronte e retro automatico e un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli, questa stampante ti aiuterà a gestire le tue attività quotidiane in modo efficiente e senza problemi.

Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La connettività è resa possibile attraverso opzioni come il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Inoltre, puoi dire addio alla confusione dei cavi, poiché questa stampante offre un’esperienza di stampa senza fili.

In termini di prestazioni, la HP OfficeJet Pro 8025e non ti deluderà. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 10 pagine al minuto a colori, puoi ottenere i tuoi documenti in pochissimo tempo. La risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi garantisce risultati nitidi e di alta qualità su carta comune di varie dimensioni e grammature, così come su buste e carta fotografica.

La HP OfficeJet Pro 8025e è una stampante multifunzione di alta qualità. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 10 pagine al minuto a colori. La risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi garantisce risultati nitidi e di alta qualità.

