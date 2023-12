Stampante HP multifunzione: OTTIMO SCONTO su Amazon (-44%)

Regalarsi qualcosa per Natale vuol dire anche approfittare di ottimi sconti per portare a casa oggetti utili per il proprio lavoro o per necessità domestiche. Risponde ad entrambe le necessità questa stampante multifunzione HP che, grazie allo sconto del 44%, puoi acquistare su Amazon a soli 69 euro invece di 119,90.

Stampante multifunzione HP in offerta: le caratteristiche

La HP Envy 6020e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori con la possibilità di stampare fronte/retro automaticamente e senza bordi. Che tu stia stampando documenti di lavoro importanti o foto spettacolari, questa stampante è pronta per ogni sfida.

La connettività è un altro punto forte di questa stampante. Puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet grazie all’app HP Smart, che si connette ai dispositivi tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. La comodità di stampare da qualsiasi luogo della casa o dell’ufficio è ora alla tua portata.

Parlando di prestazioni, la HP Envy 6020e offre una velocità di stampa impressionante. Con una velocità fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, questa stampante si adatta alle tue esigenze di stampa quotidiane. La risoluzione massima di 300 x 300 dpi garantisce dettagli nitidi e colori vibranti su ogni pagina.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questa è una stampante HP+, il che significa che, per funzionare, richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante. E in cambio, con HP+, ottieni un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di servizio Instant Ink incluso. Instant Ink è il servizio che ti consegna le cartucce direttamente a casa prima che tu rimanga senza, consentendoti di stampare a partire da soli 0,99€ al mese.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di stampa con la HP Envy 6020e. Approfitta subito di questa super offerta su Amazon e rendi la tua vita più efficiente e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.