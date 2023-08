Stampante laser HP a 99 euro: offerta Amazon che non ti aspetti (-45%)

Amazon ha una sorpresa emozionante per te. La stampante laser multifunzione HP, nota per le sue prestazioni affidabili e la versatilità, è attualmente in vendita a soli 99 euro anziché 179 euro.

Questo affare straordinario ti offre l’opportunità di aggiudicarti una stampante dalle funzionalità avanzate a un prezzo incredibilmente conveniente, consentendoti di gestire tutte le tue esigenze di stampa, scansione e copia in un unico dispositivo.

Stampante laser multifunzione HP a 99 euro: che affare

La stampante laser multifunzione HP è progettata per semplificare la tua vita digitale e migliorare la produttività, sia a casa che in ufficio. Che tu abbia bisogno di stampare documenti importanti, eseguire scansioni nitide o effettuare copie rapide, questa stampante ha tutto ciò di cui hai bisogno e molto altro ancora.

Con la capacità di stampa fronte-retro manuale, puoi ridurre lo spreco di carta stampando su entrambi i lati del foglio con facilità. La sua dotazione include uno scanner piano A4, che ti permette di eseguire scansioni dettagliate e copie di documenti e immagini con estrema chiarezza. È il compagno perfetto per le tue attività quotidiane.

La connettività è un altro punto di forza di questa stampante multifunzione. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare direttamente dai tuoi dispositivi come PC, smartphone e tablet. Le opzioni di connessione includono il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, offrendoti la flessibilità di stampare ovunque ti trovi. Tieni presente che il cavo USB non è incluso, quindi assicurati di procurartene uno per una connessione diretta.

Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto, la stampante laser multifunzione HP ti offre prestazioni rapide ed efficienti. Grazie alla tecnologia laser, potrai ottenere stampe di alta qualità con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi, assicurandoti documenti e immagini chiari e nitidi. Inoltre, supporta una varietà di formati di carta e materiali, tra cui buste, cartoline ed etichette, per soddisfare le tue esigenze di stampa.

Questa offerta è davvero un’opportunità da cogliere al volo. Aggiungi subito la stampante laser multifunzione HP al tuo carrello su Amazon e approfitta di questa occasione unica per ottenere un dispositivo versatile e affidabile a un prezzo notevolmente scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.