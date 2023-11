Stampante laser HP LaserJet M140W: SUPER SCONTO DEL 51% su Amazon

Amazon ti offre una grande opportunità di aggiornare la tua postazione da lavoro. La stampante HP LaserJet M140w è in offerta con il 51% di sconto su Amazon: in pratica te la porti a casa a soli 127 euro invece di 259,90. Una strepitosa occasione che, immaginiamo, andrà totalmente a ruba.

Stampante HP LaserJet M140w in offerta: le caratteristiche

La stampante laser HP LaserJet M140W è una stampante multifunzione che ti offre la possibilità di stampare, scansionare e copiare documenti e immagini. Sebbene stampi solo in bianco e nero, è in grado di effettuare scansioni e copie a colori tramite lo scanner piano A4 integrato. Avrai tutto ciò di cui hai bisogno in un unico dispositivo.

La connettività di questa stampante è estremamente versatile. Puoi stampare direttamente da PC, smartphone e tablet utilizzando l’app HP Smart. Questa stampante si collega ai dispositivi tramite il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, offrendoti la libertà di stampare da qualsiasi dispositivo compatibile.

Per quanto riguarda la stampa, la stampante laser HP LaserJet M140W offre una velocità di stampa fino a 20 ppm (pagine per minuto). Grazie alla tecnologia laser, otterrai stampe di alta qualità con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi. È in grado di stampare su carta comune A4, A5 e A6 con una grammatura che va da 65 a 120 g/m², oltre a buste, cartoline, etichette e formati personalizzati.

Questa stampante è ideale per l’uso domestico o per piccoli uffici. La sua compattezza e la sua versatilità la rendono adatta a diverse esigenze di stampa. Potrai stampare documenti di testo, immagini e altro ancora in modo rapido ed efficiente.

