Stampante laser multifunzione PANTUM in MEGA sconto del 25%

Alla ricerca di una stampante affidabile e versatile per il tuo ufficio? Non cercare oltre. La stampante laser multifunzione PANTUM M6500NW è la soluzione perfetta per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa, scansione e copia. E ora, grazie all’incredibile offerta su Amazon, puoi portare a casa questo dispositivo eccezionale con uno sconto del 25%. Apprfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 119,90 euro.

Stampante laser multifunzione PANTUM: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche principali della PANTUM M6500NW è la sua impressionante velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto, rendendo le lunghe code alla stampante una cosa del passato. La connettività USB2.0 e Wi-Fi ti consente di stampare in modo conveniente da qualsiasi dispositivo, sia esso un laptop, un tablet o persino il tuo smartphone tramite l’app Pantum per iOS e Android. Inoltre, la stampa fronte-retro manuale ti permette di risparmiare carta e contribuire all’ambiente.

Questo dispositivo multifunzione offre anche funzioni avanzate di scansione e copia. Puoi facilmente digitalizzare documenti fronte-retro con un solo passaggio, risparmiando tempo prezioso durante le tue attività quotidiane. Inoltre, l’installazione del driver è semplice e veloce, grazie alla configurazione Wi-Fi in un solo passaggio.

La stampante PANTUM è progettata per offrire prestazioni ottimali e durature. È fornita con una cartuccia toner iniziale da 700 pagine, che ti consente di iniziare a stampare immediatamente senza preoccuparti di acquistare toner aggiuntivo. Quando sarà il momento di sostituire la cartuccia, puoi facilmente farlo con la cartuccia toner originale PA-210, che stampa fino a 1.600 pagine, garantendo così una lunga durata e prestazioni affidabili.

Acquistando la PANTUM M6500NW, riceverai anche una garanzia standard di un anno contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto. Inoltre, il servizio clienti online di Pantum è sempre disponibile per assisterti in caso di domande o problemi.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di migliorare l’efficienza del tuo ufficio con la stampante laser multifunzione PANTUM M6500NW. Approfitta dell’offerta del 25% su Amazon oggi stesso e acquistala al prezzo speciale di soli 119,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.