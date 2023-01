Stampante multifunzione HP con WiFi: sconto di 44 euro su Amazon

Se hai bisogno di una nuova stampante ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta Amazon su HP Envy 6020e, soluzione multifunzione con connessione WiFi che può essere tua con uno sconto di 44 euro sul prezzo di listino.

Disponibilità immediata e spedizione Prime ti permetteranno di riceverla a casa molto presto e in più hai anche 6 mesi di Instant Ink Inclusi che ti daranno modo di avere delle cartucce di ricambio a casa senza costi aggiuntivi.

Stampante multifunzione HP in offerta con cartucce di ricambio incluse fino a 6 mesi

Questa stampante multifunzione ha tutto quello che serve per un’ottima operatività sia a casa che in ufficio con il supporto della stampa fronte/retro automatica, stampa senza bordi, connessione WiFi, connessione USB 2.0, formato A4, Fax e persino app per controllare tutte le funzioni da telefono.

Molto interessante è la possibilità di avere 6 mesi di Instant Ink inclusi dato che in questo modo potrai stampare fino a 700 pagine al mese e ricevere le cartucce di ricambio direttamente a casa e senza alcun costo aggiuntivo.

L’unico modo per usufruire di questa offerta è però quello di acquistare questa stampante che può essere tua subito con 44 euro di sconto. Un acquisto valido ad un prezzo super.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.