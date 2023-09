Stampante multifunzione HP Envy a PREZZO AFFARE su Amazon (-42%)

Se il rientro in ufficio o in smart working è coinciso con una necessità impellente di una stampante multifunzione approfitta di questo fantastico sconto Amazon sulla HP Envy 6020e che oggi puoi portarti a casa a 69,90 euro invece di 119,90.

Stampante multifunzione HP Envy 6020e in offerta

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è dotata di una vasta gamma di funzionalità che la rendono una scelta eccezionale per qualsiasi esigenza di stampa. Puoi stampare a colori, in bianco e nero e anche senza bordi per ottenere risultati straordinari. Inoltre, con la sua capacità di stampa fronte/retro automatica, risparmierai carta senza dover fare ulteriori passaggi manuali.

Questa stampante è progettata per semplificare la tua vita digitale. Puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet utilizzando l’app HP Smart, che si connette ai tuoi dispositivi tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Non importa da dove stai lavorando, questa stampante è pronta a soddisfare le tue esigenze di stampa in modo conveniente.

La HP Envy 6020e offre poi prestazioni di stampa di alta qualità. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, potrai completare rapidamente i tuoi progetti di stampa. La risoluzione massima di 300 x 300 dpi garantisce testi chiari e immagini nitide.

Questa stampante multifunzione è in grado di gestire una varietà di formati di carta, tra cui A4, A5, A6, con grammature da 60 a 90 g/m², e può anche gestire le buste e la carta fotografica. Indipendentemente dalle tue esigenze di stampa, la HP Envy 6020e è pronta a rispondere.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di stampa con la Stampante Multifunzione HP Envy 6020e. Acquistala ora su Amazon a soli 69,90 euro e risparmia 50 euro sul prezzo originale di 119,90 euro. Non aspettare troppo, questa offerta è per un tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.