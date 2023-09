Stampante Multifunzione HP LaserJet a un PREZZO REGALO

Ottimizza la tua produttività grazie alla Stampante Multifunzione HP LaserJet M140we. Dotata di ogni funzione utile a lavoro, scuola e divertimento, è perfetta per te che cerchi velocità e praticità. Con connessione WiFi, puoi tranquillamente stampare senza fili e in un attimo con i tuoi dispositivi mobili qualsiasi contenuto. Monocromatica e laser, è ideale per risparmiare sulle stampe. Acquistala oggi stesso su Amazon a soli 119 euro, invece di 179 euro.

Si tratta di un prezzo regalo pazzesco che, unito alla tua iscrizione Prime, ha inclusa anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che preferisci in pochissimi giorni. Le sue dimensioni compatte e la colorazione bianca rendono questa stampante un vero gioiello da posizionare senza ingombro ovunque tu voglia. Inoltre, hai anche inclusi 6 mesi di Piano Toner Instant Ink con HP+.

Stampante Multifunzione HP LaserJet M140we: basso consumo, alta qualità

La Stampante Multifunzione HP LaserJet M140we è perfetta grazie al suo basso consumo che però non cede in qualità. Essendo multifunzione puoi stampare, scansionare e fotocopiare da un unico dispositivo compatto che migliora la tua produttività. Installando l’app HP Smart esegui stampe, scansioni e copie direttamente dallo smartphone in modo semplice e intuitivo. La connessione wireless efficiente e affidabile, con WiFi Dual Band a ripristino automatico, è uno spettacolo.

Acquistala subito a soli 119 euro, invece di 179 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.