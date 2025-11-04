 Stampante portatile, termica e in formato A4: addio cartucce (-23%)
La stampante A4 termica stampa i tuoi documenti senza inchiostra, rapida e portatile oltre che compatta.
La stampante A4 termica stampa i tuoi documenti senza inchiostra, rapida e portatile oltre che compatta.

Hai mai pensato di poter avere una stampante A4 che non utilizza cartucce? Grazie alla tecnologia odierna esiste e sfrutta il potere termico per stampare tutto ciò che ti occorre. È piccola di dimensioni, portatile e soprattutto ideale da avere a disposizione sia a casa che un ufficio. Se ti ha colpito, questo è il momento giusto per metterla alla prova. È disponibile in sconto su Amazon con un bel ribasso del 23%.Comprala subito a 87,99 euro invece che a 113,99 euro.

Una stampante portatile in formato A4. Sembra un sogno ma è pura realtà. Questo fantastico dispositivo è ideale da utilizzare a casa od ovunque tu voglia. Lo puoi tenere direttamente sulla scrivania oppure infilare nel cassetto viste le dimensioni minime. La qualità, tuttavia, è eccellente e in alta risoluzione così da non farti dubitare delle sue  capacità. Arriva a casa con una custodia per riporla quando inutilizzata e ben 4 rotoli di carta termica. 

Phomemo M832 Stampante Portatile A4, Stampante Termica Senza Fili Senza Inchiostro Compatibile con Smartphone e Laptop, Con Custodia per il Trasporto e 4 Rotoli di Carta Termica, Grigio

87,99113,99€-23%
Per utilizzarla la connetti via app al tuo smartphone o attraverso il Bluetooth al laptop. Una volta connessa, selezioni il documento da stampare e nel giro di pochissimi secondi lo hai tra le mani. Il formato massimo che stampi è A4, ossia il classico foglio da risma. In realtà, però, puoi utilizzare anche altri formati come l’US Letter Size, il 4,33″, il 3,14″ e il 2,08″. Se sei interessato a queste soluzioni, ti basta acquistare i rotoli di carta delle misure così non sprechi carta e non devi fare Art Attack. Una sua caratteristica chiave è che funziona senza essere collegata alla corrente. Il sistema ha una batteria integrata da 2600mAh che offre un’autonomia pari a ben 150 stampe A4 consecutive.

Insomma, piccola e portentosa. Compra subito la tua stampante A4 termica e non farne mai più a meno. Approfitta dello sconto del 23% su Amazon eaggiungila ora in carrello a soli 87,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Ti potrebbe interessare

Saily: l’eSIM di NordVPN per oltre 200 destinazioni

REDMAGIC 11 Pro: il gaming phone arriva in Italia

Microsoft non ha elettricità per usare le GPU di NVIDIA

Logitech MX Anywhere 3S trinciato a due nel prezzo, prestazioni al TOP

Paola Carioti
Pubblicato il
4 nov 2025
