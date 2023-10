Stampante senza inchiostro A4: comoda, portatile e rivoluzionaria

Una stampante fa sempre comodo in casa, tuttavia sono molto ingombranti e anche i modelli “salvaspazio” alcune volte richiedono dei cm che tu non hai a disposizione. Oltre a questo problema di dimensioni, hai anche la sfortuna di non ricordare mai di acquistare la ricarica di inchiostro. Insomma, di solito fai sempre prima ad andare in copisteria. Ma se ti dicessi che ho una soluzione per te? Una stampante termica in formato A4 piccola, compatta e veramente funzionale.

Prima di svelarti di cosa è capace ti dico che è in promozione su Amazon. Con un piccolo ribasso che ti strizza l’occhio, la porti a casa ad appena 132,99€. Apri la pagina e aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Stampante senza inchiostro ma termica e in formato A4

Le stampanti termiche sono comode. Funzionano un po’ come i registratori di cassa che stampano gli scontrini ogni volta che acquisti qualcosa. Solitamente si trovano di dimensioni ridotte adatte per bigliettini e note, ma questa ti permette di avere il formato A4 a pronta disposizione.

Come vedi ha dimensioni veramente minime ma soprattutto è leggera e la puoi mettere in un cassetto quando non la usi più così non ti è mai d’intralcio.

Non ha problemi di qualità visto che stampa persino foto con 230DPI quindi puoi dare vita a documenti, presentazioni, grafici e così via senza preoccuparti che le stampe vengano male.

In termini di autonomia, invece, con una sola carica hai 360 stampe a disposizione. Se messa in standby la batteria dura per 90 giorni quindi scordati di doverla ricaricare ogni due per tre.

Che altro dirti se non che è intelligente, comoda e di elevata qualità? Scarica l’app sul tuo smartphone e stampa anche senza fili.

Collegati ora su Amazon e porta a casa la tua stampante senza inchiostro ma termica a soli 132,99€ con lo sconto i corso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.